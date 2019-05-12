Евсеев: футболисты "Уфы" уступили "Спартаку" из-за плохой реализации моментов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Футболисты "Уфы" проиграли "Спартаку" из-за того, что не смогли реализовать свои моменты. Об этом журналистам после матча сказал главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев.

Московский "Спартак" одержал победу над "Уфой" со счетом 1:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

"Первые 10 минут мы играли на половине поля соперника, потом "Спартак" перешел ближе к нашим воротам, и мы дали подать, - сказал Евсеев. - Мы все знаем, что Зе Луиш прекрасно исполняет такие эпизоды, он выпрыгнул и забил мяч. Естественно, соперник заставлял нас обороняться, но во втором тайме, по-моему, больше оборонялся "Спартак", они выбегали в быстрые атаки и имели пару опасных эпизодов. У нас во втором тайме были моменты, но мы не использовали их, поэтому проиграли".

"Уфа" с 26 очками за два тура до конца чемпионата занимает 14-е место. В следующем туре 18 мая "Уфа" дома примет "Оренбург".