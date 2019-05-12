{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Евсеев: футболисты "Уфы" уступили "Спартаку" из-за плохой реализации моментов

Уфимский клуб уступил московской команде со счетом 0:1

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Футболисты "Уфы" проиграли "Спартаку" из-за того, что не смогли реализовать свои моменты. Об этом журналистам после матча сказал главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев.

Московский "Спартак" одержал победу над "Уфой" со счетом 1:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

"Первые 10 минут мы играли на половине поля соперника, потом "Спартак" перешел ближе к нашим воротам, и мы дали подать, - сказал Евсеев. - Мы все знаем, что Зе Луиш прекрасно исполняет такие эпизоды, он выпрыгнул и забил мяч. Естественно, соперник заставлял нас обороняться, но во втором тайме, по-моему, больше оборонялся "Спартак", они выбегали в быстрые атаки и имели пару опасных эпизодов. У нас во втором тайме были моменты, но мы не использовали их, поэтому проиграли".

"Уфа" с 26 очками за два тура до конца чемпионата занимает 14-е место. В следующем туре 18 мая "Уфа" дома примет "Оренбург".

Теги
Российский футбол
Велогонщик Аккерман победил на втором этапе многодневки "Джиро д'Италия"
Второй результат показал итальянец Элиа Вивиани, третье место занял австралиец Калеб Юэн
Читать полностью