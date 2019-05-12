Велогонщик Аккерман победил на втором этапе многодневки "Джиро д'Италия"

ТАСС, 12 мая. Немецкий велогонщик Паскаль Аккерман из команды Bora-Hansgrohe одержал победу на втором этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

Спортсмен преодолел дистанцию 205 км за 4 часа 44 минуты 43 секунды. Второе место занял итальянец Элиа Вивиани из команды Deceuninck-Quick Step, третьим стал австралиец Калеб Юэн (Lotto Soudal)

Среди россиян лучшим стал Вячеслав Кузнецов из команды Katusha-Alpecin, занявший седьмое место. Его партнер по команде Ильнур Закарин стал 50-м.

В генеральной классификации лидирует победитель первого этапа словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma (4:57.42), второе место занимает британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott; отставание 19 секунд), третьим идет итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida; +23).

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году и была организована изданием Gazzetta dello Sport. За это время больше всех титулов завоевывали итальянцы Альфредо Бинда (выступал в 1920-1930-е годы) и Фаусто Коппи (1940-1960-е), а также бельгиец Эдди Меркс (1960-1970-е). Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (в 1994 году), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия"-2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.