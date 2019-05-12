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Велогонщик Аккерман победил на втором этапе многодневки "Джиро д'Италия"

Второй результат показал итальянец Элиа Вивиани, третье место занял австралиец Калеб Юэн

ТАСС, 12 мая. Немецкий велогонщик Паскаль Аккерман из команды Bora-Hansgrohe одержал победу на втором этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

Спортсмен преодолел дистанцию 205 км за 4 часа 44 минуты 43 секунды. Второе место занял итальянец Элиа Вивиани из команды Deceuninck-Quick Step, третьим стал австралиец Калеб Юэн (Lotto Soudal)

Среди россиян лучшим стал Вячеслав Кузнецов из команды Katusha-Alpecin, занявший седьмое место. Его партнер по команде Ильнур Закарин стал 50-м.

В генеральной классификации лидирует победитель первого этапа словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma (4:57.42), второе место занимает британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott; отставание 19 секунд), третьим идет итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida; +23).
Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году и была организована изданием Gazzetta dello Sport. За это время больше всех титулов завоевывали итальянцы Альфредо Бинда (выступал в 1920-1930-е годы) и Фаусто Коппи (1940-1960-е), а также бельгиец Эдди Меркс (1960-1970-е). Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (в 1994 году), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия"-2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.

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