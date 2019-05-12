Футболист "Спартака" Умяров заявил, что постарается улучшить свою игру

"Спартак" одержал победу над "Уфой" со счетом 1:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Умяров впервые вышел на поле в составе "Спартака" с первых минут. Ранее он дважды выходил на замену в текущем сезоне чемпионата России.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Наиль Умяров, впервые вышедший в стартовом составе красно-белых, постарается улучшить свою игру. Об этом он сказал в воскресенье журналистам.

"Узнал о том, что выйду в стартовом составе, перед игрой, так наигрывалось, но непонятно было, - сказал Умяров. - Всегда хочется совершенствоваться, в каких-то моментах сегодня сыграл хорошо, в каких-то плохо, постараюсь улучшить свою игру. Я играл также, как всегда, придерживаюсь такого стиля с самого детства, ничего сверхъестественного не делал. Леонид Арнольдович [Федун, владелец "Спартака"] заходил в раздевалку после матча, поздравил с дебютом".

"Быстрый гол повлиял на ход игры, если бы забили во втором моменте, когда Ташаев вышел один на один, было бы лучше. Но хорошо, что в конце не пропустили, могли еще забивать, но такой футбол. Нужно уметь играть по-разному: и в быстрый пас, и в комбинационный футбол, провести позиционную атаку. Будет приятно, если "Зенит" выиграет у ЦСКА сейчас, но, в первую очередь, нам нужно самим побеждать в следующих двух матчах и оставаться как минимум на пятом месте", - добавил Умяров.

Умяров перешел в "Спартак" в январе 2019 года из московского "Чертаново".

В турнирной таблице "Спартак" занимает четвертое место, набрав 46 очков. В следующем туре команда в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов" 18 мая.