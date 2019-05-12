"Зенит" получил на вечное хранение кубок за победу в чемпионате России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) получил кубок за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2018/19. Трофей из рук президента Российского футбольного союза Александра Дюкова получили игроки "Зенита" Александр Анюков и Бранислав Иванович.

"Зенит" обыграл ЦСКА в первом матче в статусе чемпиона России по футболу

Для "Зенита" этот чемпионский титул стал пятым в российской истории. Таким образом, согласно регламенту, кубок перешел клубу на вечное хранение. К сезону-2019/20 РПЛ изготовит новый трофей.

Команда под руководством Сергея Семака гарантировала себе первое место по итогам чемпионата России после 27-го тура. Команда сыграла вничью на выезде с грозненским "Ахматом" (1:1), но занимающий второе место "Локомотив" в Туле проиграл "Арсеналу" (0:2) и потерял математические шансы обойти сине-бело-голубых.

Ранее "Зенит" выигрывал чемпионат России в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах-2011/12 и 2014/15. Семак - первый российский тренер, под руководством которого команда из Санкт-Петербурга выиграла золото премьер-лиги. До этого с "Зенитом" титул завоевывали голландец Дик Адвокат, итальянец Лучано Спаллетти и португалец Андре Виллаш-Боаш.