Дюков рад, что молодой российский тренер привел "Зенит" к победе в чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рад, что петербургский "Зенит" стал чемпионом страны под руководством молодого российского тренера Сергея Семака. Об этом Дюков заявил в воскресенье перед церемонией вручения трофея.

"Зенит" в прошлом туре обеспечил себе победу в чемпионате России сезона-2018/19, когда сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (1:1). В матче 28-го тура команда из Санкт-Петербурга на своем поле выиграла у ЦСКА со счетом 3:1. После игры петербуржцам был вручен трофей за победу в чемпионате. 43-летний Семак стал первым, кому удалось стать чемпионом России в качестве игрока и тренера.

"Поздравляю с яркой, убедительной и заслуженной победой в чемпионате России. Замечательно, что в этой победе приняли участие игроки сборной России, и то, что команду к победе привел молодой российский тренер Сергей Семак. С возвращением в Лигу чемпионов", - сказал Дюков.

"Зенит" в пятый раз стал чемпионом России, однажды петербургский клуб победил в первенстве СССР.