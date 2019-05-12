Гончаренко: футболисты ЦСКА расслабились после гола в ворота "Зенита"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Зенита" (1:3) в гостевом матче 28-го тура чемпионата России высказал мнение о том, что его команда расслабилась, поведя в счете. Об этом он сообщил журналистам на послематчевой пресс-конференции.

"Мы забили, потом расслабились и упустили нити игры, - сказал Гончаренко. - Могли сыграть смелее. Ждали, что предложит "Зенит", а сами мало предлагали, провели много встречных атак".

На вопрос о том, почему в весенней части чемпионата результаты команды ухудшились, белорусский специалист сказал, что это вопрос глобальный, для обсуждения внутри команды.

После этого Гончаренко не дослушал вопрос о том, что в Санкт-Петербурге расценивают шансы его команды на попадание в Лигу чемпионов как низкие. "Это в Петербурге так говорят", - заявил он, после чего покинул зал для пресс-конференций.

За два тура до конца национального первенства ЦСКА с 45 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Гончаренко на одно очко отстают от московского "Спартака", идущего четвертым, и на пять - от располагающегося третьим "Краснодара". Первые две команды по итогам чемпионата получат прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, третья сыграет в квалификации турнира, четвертая и пятая - в квалификации Лиги Европы.