Работяга и уважаемый человек. Ушел из жизни олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

ТАСС, 12 мая. Олимпийский чемпион 1968 года по хоккею в составе сборной СССР Анатолий Ионов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Федерации хоккея России.

Ионов начал играть в хоккей после Великой Отечественной войны в середине 40-х годов. В начале 50-х он играл в первенстве Московской области за "Металлург", после чего был приглашен в команду "Электросталь", которая выступала в чемпионате СССР. Там Ионова оформили электриком на завод. После одного из матчей хоккеиста пригласили в ЦСКА, после окончания сезона сам главный тренер армейцев Анатолий Тарасов звал игрока в свою команду.

Ионов отказался от предложения Тарасова и послушал своих друзей из Электростали Виктора Пряжникова и Евгения Ёркина, ранее перешедших в "Крылья Советов", которые в 1957 году стали чемпионами СССР. В следующем сезоне Ионов стал бронзовым призером первенства страны. В 1959 году он вернулся в Электросталь, так как в "Крыльях Советов" не было отсрочки от армии.

Годы в ЦСКА

После трех сезонов в подмосковной команде Ионов все же решил попробовать свои силы в ЦСКА под руководством Тарасова. В составе армейского клуба он провел 222 матча, в которых забросил 71 шайбу и стал пятикратным чемпионом СССР (1964-1966, 1968, 1970). У форварда никогда не было снайперского таланта, но Тарасов ценил его за другие качества.

"Ионов - из породы русских богатырей, которые необходимы команде. Он чрезвычайно силен в силовой борьбе, в нацеленности на ворота, у него стойкий характер. Когда ситуация на площадке была такой, что требовалось дать сдачи, здесь Ионов всегда был необходим. При этом Толя очень отзывчивый и добрый человек", - говорил Тарасов.

В 1965 году Ионов впервые пробился в состав сборной СССР на чемпионат мира в Финляндии. Тарасов определил его в тройку со спартаковцами Вячеславом Старшиновым и Борисом Майоровым. По словам самого Ионова, он хотел отказаться от поездки на мировое первенство из-за конфликта с партнерами. В национальную команду на чемпионат мира в Финляндию не попал брат Бориса Майорова Евгений.

Тарасов и старший тренер сборной СССР Аркадий Чернышев провели беседу с Майоровым и Старшиновым, после чего три игрока дали клятву, что сыграют на чемпионате. Советская сборная выиграла все семь матчей и завоевала золотые медали, Ионов забросил 4 шайбы, Майоров - 5, а Старшинов - 6. После чемпионата мира Ионов получил сразу три звания - мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта, которые присвоили одновременно, а также лейтенанта.

Борис Майоров в беседе с ТАСС информацию о конфликте опроверг. "Моего брата просто не включили в состав, вместо Ионова мог быть любой, но свет сошелся клином на нем, никаких конфликтов между нами не было никогда. Это чушь, кого к нам поставят Чернышев с Тарасовым - не наше дело. Если бы поставили Мишакова, мы бы с ним играли, но тренеры посчитали, что Ионов будет лучше", - рассказал Майоров.

Важный игрок в системе Тарасова

В 1966 году Ионов во второй раз стал чемпионом мира, а в мировом первенстве 1967 года участия не принял. На турнире в Австрии Тарасов и Чернышев опробовали новую схему игры. Вместо стандартных трех нападающих и двух защитников два хоккеиста выполняли роль форвардов, еще два - полузащитников и один - стоппер (последний защитник). При потере шайбы четверо атакующих игроков надеялись на стоппера и не откатывались к синей линии. Они активно прессинговали в зоне соперника, каждый игрок, сражающийся за шайбу, постоянно ощущал активную поддержку минимум трех партнеров.

Такую систему Тарасов наигрывал в ЦСКА, создав пятерку - Александр Рагулин (стоппер), Эдуард Иванов и Виктор Полупанов (полузащитники), Владимир Викулов и Анатолий Фирсов (нападающие). Именно в таком виде они и выступали на чемпионате мира - 1967. Сборная СССР выиграла все семь игр, забросив 58 шайб и пропустив 9. Тридцать голов были забиты при участии армейской пятерки (Рагулин - 2, Фирсов и Полупанов - по 11, Викулов - 6).

В следующем сезоне Тарасов создал еще одну такую пятерку в лице Олега Зайцева (стоппер), Игоря Ромишевского и Ионова (хавбеки), Евгения Мишакова и Юрия Моисеева (нападающие). В таком сочетании они и отправились на зимние Олимпийские игры, которые проходили в феврале 1968 года в Гренобле. Сборная СССР проиграла игру команде Чехословакии со счетом 4:5, но после этого чехословаки уступили канадцам (2:3), а в последнем матче сыграли вничью со шведами (2:2). Советские хоккеисты осечек больше не допустили и завоевали золотые медали, на одно очко опередив чехословаков.

"Был очень работоспособным игроком, всего себя отдавал игре вне зависимости от того, кто был его партнером. Конечно, мы все запомнили тройку Мишаков - Ионов - Моисеев. Это была чернорабочая тройка с большим объемом работы, хорошими скоростями, прекрасно чувствовали себя в борьбе, ее можно назвать тройкой силового давления. В наше время мы все умели и защищаться, и атаковать, манера игры этой тройки была в объемном движении и силовом давлении на соперника", - отметил Майоров.

Пятерка, в которой играл Ионов забросила 8 шайб, а сам Анатолий забросил одну шайбу. Олимпийское золото стало пиком карьеры Ионова, в 1970 году он в последний раз стал чемпионом СССР с ЦСКА, после чего провел три сезона за "Электросталь". Ионов был достойным человеком, уважаемым и звездами, и рядовыми хоккеистами, он легко вписывался в любую команду. "Толя - мужиковатый, спокойный, уравновешенный человек, не помню случаев, чтобы он где-то проявил лишние эмоции", - рассказал Майоров.

Завершив спортивную карьеру, Ионов стал тренером. С 1985 по 1998 год возглавлял "Кристалл" из Электростали, с 1998 по 2009 годы являлся его президентом. В 2014 году введен в Зал славы отечественного хоккея.