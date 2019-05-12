На пути к еврокубкам. "Спартак" победил "Уфу" и обошел ЦСКА в турнирной таблице

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома обыграл "Уфу" со счетом 1:0 в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Подопечные Олега Кононова за два тура до окончания чемпионата страны сохраняют теоретические шансы на третье место и попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Более реальные шансы у команды попасть в Лигу Европы. Встреча, которая прошла в Москве на стадионе "Открытие-Арена", началась с минуты молчания в память о погибших в самолете, загоревшемся в аэропорту Шереметьево, жертвами трагедии стал 41 человек.

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Футболисты "Спартака" активно начали встречу и забили быстрый гол. На 11-й минуте Зе Луиш головой замкнул подачу с фланга. Форвард из Кабо-Верде является лучшим бомбардиром красно-белых в текущем сезоне первенства страны, на его счету девять голов. Столько же в активе полузащитника московского "Локомотива" Антона Миранчука и нападающего "Уфы" Сильвестра Игбуна. Выше в списке бомбардиров чемпионата России располагаются нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун (12 голов), форвард московского ЦСКА Федор Чалов (12) и полузащитник "Краснодара" Виктор Классон (11). "Спартаку" необходимо работать над реализацией "Спартак" доминировал на протяжении всей встречи и мог не ограничиться одним голом. После игры Кононов отметил, что команда испытывает проблемы с реализацией, но работает над этим. "Доволен результатом, в игре были недочеты, но мы создали больше моментов у ворот соперника, по всем показателям были выше, - сказал Кононов. - Но все футболисты понимают, что работа идет, надо создавать больше моментов и не давать сопернику проводить свои атаки. Вопрос реализации самый тяжелый для тренера: мы создаем моменты, но нет реализации, однако когда-то это наступит".

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Бывший председатель оргкомитета по подготовке к чемпионату мира 2018 года, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович также признался, что "Спартак" мог забить несколько голов. "Сегодня команда играла хорошо, создала моментов больше, чем на один гол. Но и пропустить могла", - сказал Дворкович журналистам. Он высказал уверенность, что "Спартак" сможет побороться за попадание в Лигу Европы на будущий сезон: "Спартаку" надо выходить в Лигу Европы, на Лигу чемпионов шансов почти нет. Команда находится в переходном периоде, Кононов продолжает ставить игру. Он должен продолжать эту работу", - добавил Дворкович. Отметил проблемы с реализацией у своей команды и главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев. "Первые 10 минут мы играли на половине поля соперника, потом "Спартак" перешел ближе к нашим воротам, и мы дали подать, - сказал Евсеев. - Мы все знаем, что Зе Луиш прекрасно исполняет такие эпизоды, он выпрыгнул и забил. Естественно, соперник заставлял нас обороняться, но во втором тайме, по-моему, больше оборонялся "Спартак", они выбегали в быстрые атаки и имели пару опасных эпизодов, у нас во втором тайме были моменты, но мы не использовали их, поэтому проиграли". "Спартак" обошел ЦСКА "Спартак" набрал 46 очков и обошел ЦСКА в турнирной таблице, поднявшись на четвертую строчку. Первое место занимает "Зенит", набравший 61 очко и досрочно оформивший чемпионство. Вторым идет "Локомотив" (52), третьим - "Краснодар" (50), пятым - ЦСКА, шестым - тульский "Арсенал" (по 45). Первые две команды по итогам чемпионата получат прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, третья сыграет в квалификации турнира, четвертая и пятая - в квалификации Лиги Европы.

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