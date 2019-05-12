Щербакова выступит под музыку из фильма "Парфюмер" в короткой программе сезона-2019/20

ТАСС, 12 мая. Российская фигуристка Анна Щербакова будет выступать под музыку из кинофильма "Парфюмер" в короткой программе нового сезона. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

В следующем сезоне 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе дебютирует во взрослом катании.

"В своей короткой программе я погружу вас в историю "Парфюмера", - написала фигуристка. - Под саундтрек из этого фильма".

Щербакова является двукратной победительницей юниорских этапов Гран-при, обладательницей золота зимнего Европейского юношеского фестиваля 2018 года. В прошлом сезоне фигуристка дебютировала на взрослом чемпионате России в Саранске и одержала на нем победу, опередив олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. На текущий момент Щербакова - одна из трех фигуристок, исполняющих прыжки в четыре оборота на соревнованиях. В ее арсенале есть сложнейший из всех известных четверных прыжков - лутц.