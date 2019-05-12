Шишкарев: "Ростов-Дон" достойно представил российский гандбол в финале Лиги чемпионов

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Гандболистки российского клуба "Ростов-Дон" показали достойную игру в финале Лиги чемпионов против венгерского "Дьёра". Об этом ТАСС заявил после игры в воскресенье глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

В воскресенье "Ростов-Дон" в решающем матче Лиги чемпионов уступил "Дьёру" со счетом 24:25. Игра прошла в Будапеште.

"Не стал бы использовать оборот "к сожалению", потому что это поступательное движение вперед, чудес не бывает. Надо учитывать, что за семь последних розыгрышей Лиги чемпионов пять раз "Дьёр" одерживал победу, еще до этого была создана очень сильная, достойная команда, которая вот так выступает. Счет на табло, и теоретически, залети последний мяч, была бы ничья и пенальти. Конечно, с точки зрения болельщиков, многочисленных поклонников "Ростов-Дона", к сожалению, проиграли, я подходил к ростовским болельщикам, и там плакали не только женщины, но и мужики", - заявил Шишкарев.

"У нас великолепная команда, в которой немного иностранных игроков - бразильянка Маисса Песоа давно играет в России, и по сути голландка Лоис Аббинг, а украинка Виктория Борщенко давно ассимилирована, имеет вид на жительство. Этот коллектив показал достойную игру, за "Дьёр" болели почти 12 тысяч болельщиков, это то же самое, когда наша женская сборная играла в финале чемпионата Европы против француженок у них дома в прошлом году. На фоне такого жуткого давления и домашнего судейства, которое было завуалированно, "Ростов-Дон" показал достойный результат, я девчонок поддержал, искренне доволен выступлением и сказал, что совершенно очевидно шансы на победу в турнире уже будут 50 на 50, а не как сегодня. Это достойное представление российского гандбола, нашей страны, и упрекнуть тренеров и девчонок абсолютно не в чем", - добавил глава федерации.

По мнению собеседника агентства, "Ростов-Дон" в следующем году снова будет претендовать на победу в Лиге чемпионов. "Они немножко слабее по составу, это очевидно, но команда была близка, чтобы прыгнуть выше головы, не хватило чуть-чуть. Немножко клубу нужно будет укрепиться, немножко удачи, поменьше травм, и я думаю, что эта гегемония может прекратиться. Кстати, стоит отметить, что огромнейший вклад в становление "Дьёра" и выигрыш предыдущих четырех кубков вложил Амброс Мартин, нынешний тренер "Ростов-Дона", если смотреть на результат сегодняшнего дня, то это потрясающая тренерская работа, игра была проведена на высочайшем уровне", - заключил Шишкарев.

Гандболистка "Ростов-Дона" Милана Таженова отметила, что игроки команды слишком часто ошибались в первом тайме матча. "Мы допустили много потерь в первом тайме, - сказала она. - Во второй половине мы уже поняли, что делать, но нам не хватило времени. Хотелось бы отметить атмосферу на арене сегодня".

В прошлом сезоне "Ростов-Дон" занял четвертое место в Лиге чемпионов. Команда из Ростова-на-Дону является четырехкратным чемпионом России, восьмикратным обладателем кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка Европейской гандбольной федерации.