Тренер "Ростов-Дона" считает, что исход финала гандбольной ЛЧ определил первый тайм

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Судьба финального матча гандбольной Лиги чемпионов среди женщин между "Ростов-Доном" и венгерским "Дьёром" решилась в первом тайме игры. Такое мнение высказал главный тренер российской команды Амброс Мартин, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба клуба.

Финальная встреча турнира завершилась со счетом 25:24 в пользу "Дьёра". Игра прошла в Будапеште.

"Поздравляю моих гандболисток - я ими очень горжусь, играть такие матчи непросто, особенно при чужих болельщиках, - сказал Мартин. - Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет, но многое решилось в первом тайме, а не в конце встречи. Когда ты не реализуешь моменты, которые должен реализовать, возникают проблемы".