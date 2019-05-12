Канадские хоккеисты одержали первую победу на ЧМ, забросив восемь шайб в ворота британцев

КОШИЦЕ /Словакия/, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Канады одержала крупную победу над командой Великобритании со счетом 8:0 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая прошла в Кошице, присутствовало 4563 зрителя.
Заброшенными шайбами отметились Матьё Джозеф (3-я минута), Энтони Манта (13, 51), Кайл Террис (23, 41), Дилан Строум (28), Данте Фаббро (40) и Шон Кутюрье (47). Канадцы нанесли по воротам соперника 56 бросков, больше всех бросков на текущем турнире в течение одного матча нанесли швейцарские хоккеисты в матче с итальянцами (9:0) - 61. Хоккеисты из Великобритании отметились 12 бросками, что является худшим результатом первенства. После восьмого гола канадцев в составе сборной Великобритании произошла замена вратаря, вместо Бена Боунса на лед вышел Джексон Уисл, который отстоял "на ноль" и не позволил канадцам повторить рекорд швейцарцев, одержавших пока самую крупную победу на турнире.
Линейными арбитрами на этом матче были россиянин Глеб Лазарев и белорус Дмитрий Голяк. Оба работают на матчах Континентальной хоккейной лиги.
В первом матче сборная Канады уступила команде Финляндии со счетом 1:3. По сравнению с той игрой в составе канадцев произошло несколько изменений. В частности, место в воротах занял Картер Харт, а Мэтт Мюррей остался в запасе. Нападающий Энтони Сирелли прошлый матч провел в четвертом звене вместе с Тайлером Бертуцци и Джозефом, а во встрече против британцев он сыграл во второй тройке с Кутюрье и Сэмом Райнхартом.
Кроме того, первый матч на турнире провел форвард Тайсон Джост, который присоединился к команде после вылета "Колорадо" из плей-офф Национальной хоккейной лиги, команда во втором раунде проиграла "Сан-Хосе" со счетом 3-4 в серии. В игре с командой Великобритании он отметился двумя результативными передачами.
В турнирной таблице группы A сборная Канады занимает третье место, набрав три очка в двух матчах, британцы очков в активе не имеют и замыкают таблицу группы. В следующем матче сборная Канады 13 мая сыграет с командой Словакии, британцы 14 мая встретятся с датчанами.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Финляндия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|7-3
|6
|2
|Германия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|6
|3
|Канада
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|9-3
|3
|4
|США
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|8-5
|3
|5
|Словакия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-5
|3
|6
|Дания
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|6-6
|2
|7
|Франция
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|5-12
|1
|8
|Великобритания
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1-11
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Швейцария
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|12-1
|6
|2
|Чехия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|12-4
|6
|3
|Россия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|10-2
|6
|4
|Швеция
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|10-5
|3
|5
|Латвия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-5
|3
|6
|Норвегия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|4-12
|0
|7
|Австрия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-10
|0
|8
|Италия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0-17
|0