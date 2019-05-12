Канадские хоккеисты одержали первую победу на ЧМ, забросив восемь шайб в ворота британцев

КОШИЦЕ /Словакия/, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Канады одержала крупную победу над командой Великобритании со счетом 8:0 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая прошла в Кошице, присутствовало 4563 зрителя.

Заброшенными шайбами отметились Матьё Джозеф (3-я минута), Энтони Манта (13, 51), Кайл Террис (23, 41), Дилан Строум (28), Данте Фаббро (40) и Шон Кутюрье (47). Канадцы нанесли по воротам соперника 56 бросков, больше всех бросков на текущем турнире в течение одного матча нанесли швейцарские хоккеисты в матче с итальянцами (9:0) - 61. Хоккеисты из Великобритании отметились 12 бросками, что является худшим результатом первенства. После восьмого гола канадцев в составе сборной Великобритании произошла замена вратаря, вместо Бена Боунса на лед вышел Джексон Уисл, который отстоял "на ноль" и не позволил канадцам повторить рекорд швейцарцев, одержавших пока самую крупную победу на турнире.

Линейными арбитрами на этом матче были россиянин Глеб Лазарев и белорус Дмитрий Голяк. Оба работают на матчах Континентальной хоккейной лиги.

В первом матче сборная Канады уступила команде Финляндии со счетом 1:3. По сравнению с той игрой в составе канадцев произошло несколько изменений. В частности, место в воротах занял Картер Харт, а Мэтт Мюррей остался в запасе. Нападающий Энтони Сирелли прошлый матч провел в четвертом звене вместе с Тайлером Бертуцци и Джозефом, а во встрече против британцев он сыграл во второй тройке с Кутюрье и Сэмом Райнхартом.

Кроме того, первый матч на турнире провел форвард Тайсон Джост, который присоединился к команде после вылета "Колорадо" из плей-офф Национальной хоккейной лиги, команда во втором раунде проиграла "Сан-Хосе" со счетом 3-4 в серии. В игре с командой Великобритании он отметился двумя результативными передачами.

В турнирной таблице группы A сборная Канады занимает третье место, набрав три очка в двух матчах, британцы очков в активе не имеют и замыкают таблицу группы. В следующем матче сборная Канады 13 мая сыграет с командой Словакии, британцы 14 мая встретятся с датчанами.