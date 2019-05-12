Швейцарец Курашев рассказал, что матч против россиян на ЧМ будет смотреть вся его семья

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной Швейцарии Филипп Курашев рассказал журналистам после матча чемпионата мира против команды Латвии, что за игрой швейцарцев против российской команды 19 мая будет смотреть вся его семья и родные.

19-летний Курашев является сыном Константина Курашева, который с конца 70-х годов выступал за московское "Динамо", а с 1982 по 1991 год играл за "Крылья Советов". В составе юниорской сборной СССР он становился чемпионом Европы 1980 года, а на следующий год выиграл бронзовые медали чемпионата мира. В составе "Химика" участвовал в сезоне-1990/91 в суперсерии против клубов Национальной хоккейной лиги, с 1991 по 1997 год выступал за австрийские клубы. С 1998 по 2017 год Курашев работал ассистентом главного тренера и главным тренером в ряде швейцарских клубов, в сезоне-2017/18 был ассистентом главного тренера "Сочи", а сейчас является главным тренером швейцарского "Кура".

"Вся семья, все родные будут смотреть матч против России. Мы все сделаем, чтобы хорошо сыграть и выиграть", - сказал Курашев.

Курашев-младший дважды выступал на молодежном чемпионате мира за сборную Швейцарии. На последнем турнире швейцарцы заняли четвертое место, проиграв в матче за бронзовые медали сборной России. "Тут все быстрее, играешь против мужчин. Но у меня тоже хорошие партнеры, они мне помогают везде, мне тут нравится", - отметил он.

В матче с латвийцами (3:1) в воскресенье победный гол у сборной Швейцарии забил первый номер драфта НХЛ 2017 года, форвард "Нью-Джерси" Нико Хишир. "Он очень умный игрок, играет везде. Он мой очень хороший друг, мы много общаемся", - подчеркнул Курашев.