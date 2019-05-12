"Бостон" забросил шесть шайб в ворота "Каролины" в матче полуфинала плей-офф НХЛ

В составе "Бостона" заброшенными шайбами отметились Мэтт Грызлик (16-я и 38-я минуты), Джейк Дебраск (19), Коннор Клифтон (24), Дэвид Бэкес (42) и Дэнтон Хайнен (45). У гостей шайбы забросили Джастин Уильямс (52) и Теуво Терявяйнен (58).

19-летний российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников провел на льду 15 минут 20 секунд, не отметившись результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Бостона". Третий матч финала Восточной конференции пройдет на площадке "Каролины" в ночь на 15 мая. В финале Западной конференции "Сан-Хосе" ведет в серии с "Сент-Луисом" - 1-0.