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"Бостон" забросил шесть шайб в ворота "Каролины" в матче полуфинала плей-офф НХЛ

"Брюинз" выиграли со счетом 6:2, форвард "Каролины" Андрей Свечников очков не набрал
Мэтт Грызлик и Давид Крейчи AP Photo/Charles Krupa
Описание
Мэтт Грызлик и Давид Крейчи
© AP Photo/Charles Krupa

ТАСС, 13 мая. "Бостон" дома обыграл "Каролину" со счетом 6:2 в матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе "Бостона" заброшенными шайбами отметились Мэтт Грызлик (16-я и 38-я минуты), Джейк Дебраск (19), Коннор Клифтон (24), Дэвид Бэкес (42) и Дэнтон Хайнен (45). У гостей шайбы забросили Джастин Уильямс (52) и Теуво Терявяйнен (58).

19-летний российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников провел на льду 15 минут 20 секунд, не отметившись результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Бостона". Третий матч финала Восточной конференции пройдет на площадке "Каролины" в ночь на 15 мая. В финале Западной конференции "Сан-Хосе" ведет в серии с "Сент-Луисом" - 1-0.

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