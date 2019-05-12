"Зенит" отметил чемпионство домашней победой над ЦСКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. "Зенит" в первом матче в статусе чемпиона России по футболу в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем поле одержал волевую победу над ЦСКА (3:1). На гол воспитанника петербургского футбола, полузащитника армейцев Ивана Облякова сине-бело-голубые ответили дублем Себастьяна Дриусси и точным ударом Эмилиано Ригони, три голевые передачи отдал Артем Дзюба, перед игрой получивший приз лучшему игроку лиги по итогам апреля. Свидетелями этой победы нового чемпиона стали 61 494 зрителя - клубный рекорд посещаемости на "Газпром-Арене". Этот матч петербургские болельщики до последнего времени предвкушали как игру, в которой "Зенит" может досрочно оформить чемпионство, но команда завоевала титул туром ранее и при любом исходе встречи с одним из принципиальных соперников получила бы трофей. Тем не менее в ночь перед игрой и за несколько часов до стартового свистка произошли стычки между фанатами петербургской и московской команд. Казалось, что на подходе к "Газпром-Арене" все было более спокойно. Но перед стартовым свистком на стадионе из-за сердечного приступа на 66-м году жизни скончался главный редактор фотоинформационного агентства "Интерпресс" Александр Николаев. Клуб выразил соболезнования родным и близким умершего.

Новоявленный чемпион порадовал болельщиков, специально к концовке сезона подготовив форму с золотым шевроном в виде завоеванного трофея - именно в ней команда вышла на поле против ЦСКА, а также сыграет в оставшихся играх чемпионата. Одна из таких футболок была надета на памятник Кирову, стоящий перед "Газпром-Ареной". В город приехал бывший капитан команды Мигель Данни, выступавший за сине-бело-голубых на протяжении девяти лет. Португалец принял участие в программе клубного телевидения, а также провел фотосессию с болельщиками. И все же, последним было в чем упрекнуть любимый клуб - из-за праздников "Зенит" не успел подготовить сувенирную продукцию, посвященную первому с 2015 года чемпионству. Фанаты перед стартовым свистком растянули красочный баннер со львом на ладье, в руках которого находится чемпионский кубок. Под ним красовалась надпись "Русский чемпион". Подавляющее преимущество чемпиона Начало игры получилось нервным - уже к седьмой минуте игроки ЦСКА Яка Бийол и Ильзат Ахметов получили по желтой карточке. Это лишний раз свидетельствовало о уровне напряжения, которое испытывала команда гостей (для продолжения реальной борьбы за зону Лиги чемпионов им была нужна только победа), а также о давлении со стороны "Зенита". Преимущество было на стороне хозяев, но счет открыли их соперники - Обляков после прострела Марио Фернандеса первым же касанием отправил мяч под перекладину. Но еще до перерыва сине-бело-голубые усилиями Дриусси сравняли счет - Дзюба отдал пас пяткой и аргентинец не сильно, но точно пробил в нижний угол, застав врасплох капитана гостей Игоря Акинфеева.

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