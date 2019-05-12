"Зенит" отметил чемпионство домашней победой над ЦСКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. "Зенит" в первом матче в статусе чемпиона России по футболу в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем поле одержал волевую победу над ЦСКА (3:1). На гол воспитанника петербургского футбола, полузащитника армейцев Ивана Облякова сине-бело-голубые ответили дублем Себастьяна Дриусси и точным ударом Эмилиано Ригони, три голевые передачи отдал Артем Дзюба, перед игрой получивший приз лучшему игроку лиги по итогам апреля. Свидетелями этой победы нового чемпиона стали 61 494 зрителя - клубный рекорд посещаемости на "Газпром-Арене".
Этот матч петербургские болельщики до последнего времени предвкушали как игру, в которой "Зенит" может досрочно оформить чемпионство, но команда завоевала титул туром ранее и при любом исходе встречи с одним из принципиальных соперников получила бы трофей.
Тем не менее в ночь перед игрой и за несколько часов до стартового свистка произошли стычки между фанатами петербургской и московской команд. Казалось, что на подходе к "Газпром-Арене" все было более спокойно. Но перед стартовым свистком на стадионе из-за сердечного приступа на 66-м году жизни скончался главный редактор фотоинформационного агентства "Интерпресс" Александр Николаев. Клуб выразил соболезнования родным и близким умершего.
Новоявленный чемпион порадовал болельщиков, специально к концовке сезона подготовив форму с золотым шевроном в виде завоеванного трофея - именно в ней команда вышла на поле против ЦСКА, а также сыграет в оставшихся играх чемпионата. Одна из таких футболок была надета на памятник Кирову, стоящий перед "Газпром-Ареной". В город приехал бывший капитан команды Мигель Данни, выступавший за сине-бело-голубых на протяжении девяти лет. Португалец принял участие в программе клубного телевидения, а также провел фотосессию с болельщиками. И все же, последним было в чем упрекнуть любимый клуб - из-за праздников "Зенит" не успел подготовить сувенирную продукцию, посвященную первому с 2015 года чемпионству.
Фанаты перед стартовым свистком растянули красочный баннер со львом на ладье, в руках которого находится чемпионский кубок. Под ним красовалась надпись "Русский чемпион".
Подавляющее преимущество чемпиона
Начало игры получилось нервным - уже к седьмой минуте игроки ЦСКА Яка Бийол и Ильзат Ахметов получили по желтой карточке. Это лишний раз свидетельствовало о уровне напряжения, которое испытывала команда гостей (для продолжения реальной борьбы за зону Лиги чемпионов им была нужна только победа), а также о давлении со стороны "Зенита".
Преимущество было на стороне хозяев, но счет открыли их соперники - Обляков после прострела Марио Фернандеса первым же касанием отправил мяч под перекладину. Но еще до перерыва сине-бело-голубые усилиями Дриусси сравняли счет - Дзюба отдал пас пяткой и аргентинец не сильно, но точно пробил в нижний угол, застав врасплох капитана гостей Игоря Акинфеева.
Ничья не устраивала гостей и после перерыва они с новыми силами попытались пойти вперед, но потери мяча зачастую оборачивались опасными контратаками. Впрочем, до определенного момента самым явным шансом изменить счет было попадание в перекладину после удара Николы Влашича. А потом Зенит" снова забил - после очередной контратаки Дзюба зацепился за мяч в штрафной ЦСКА и выкатил мяч под удар Ригони - аргентинец был точен - 2:1.
После этого фанаты "Зенита" были вправе ждать гола от защитника Ярослава Ракицкого, но впервые в этом сезоне не сработал ритуал Магомеда Оздоева - вышедший на замену полузащитник перед ударом поцеловал в лоб одноклубника, однако украинец, забивавший в двух предыдущих случаях после такого жеста партнера, пробил выше ворот.
Риск ЦСКА не оправдался
В оставшееся время ЦСКА пытался хотя бы спасти ничью, но пропустил еще одну контратаку - вновь сработала связка Дзюба-Дриусси. 3:1 - "Зенит" одержал волевую победу в первом после завоевания чемпионства матче. До сине-бело-голубых при системе "осень-весна" команды, досрочно выигравшие чемпионат, неизменно проигрывали. Так было в сезоне-2012/13 с ЦСКА (0:3 от "Ростова"), в сезоне-2014/15 с "Зенитом" (0:1 от "Амкара"), а также "Спартаком" и "Локомотивом", которые в сезонах-2016/17 и 2017/18 проиграли тульскому "Арсеналу" - 0:3 и 0:2 соответственно.
После финального свистка игроки "Зенита" переоделись в футболки золотого цвета, а их болельщики развернули очередной баннер, на котором был изображен Сергей Семак с файером в руке. Оставшаяся под полотнищем с самого начала игры надпись "Русский чемпион" заиграла новыми красками. До него в современной истории сине-бело-голубых приводили к чемпионству только иностранцы - голландец Дик Адвокат, итальянец Лучано Спаллетти и португалец Андре Виллаш-Боаш.
Перед награждением "Зенита" председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер отметил вклад Семака в чемпионство. "Его выбрали единодушно, выбрали вы - болельщики "Зенита", - подчеркнул он, обращаясь к трибунам "Газпром-Арены".
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков также отметил Семака и тот факт, что в команде выступает несколько игроков сборной России. Завершая короткую речь, он поздравил "Зенит" с возвращением в Лигу чемпионов, в которой команда не играла с 2016 года. Из его рук чемпионский кубок получили сразу два капитана сине-бело-голубых - защитники Александр Анюков и Бранислав Иванович. Поскольку для "Зенита" это чемпионство стало пятым в российской истории, клуб, как и следует из регламента РПЛ, получил трофей на вечное хранение - к сезону-2019/20 премьер-лига изготовит новый кубок.
Заслуженная точка
Семак на послематчевой пресс-конференции отметил, что команда прошла золотой для себя сезон без откровенных провалов. "Заслуженно победили, поставили заслуженную точку в праздновании этого чемпионства - будет еще [домашний] матч (26 мая против "Енисея", после которого "Зенит" отправится на чемпионский парад - прим. ТАСС), но кубок и медали уже получили. Ребята молодцы добились уважения и признания болельщиков", - подчеркнул он, отметив, что перед игрой с ЦСКА команда не зацикливалась на результате.
До того, как Семак вышел к журналистам, с короткой речью выступил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко. Он признал, что гол Облякова не пошел его команде на пользу. "Могли сыграть смелее. Ждали, что предложит "Зенит", а сами мало предлагали, провели много встречных атак", - отметил он.
Его выступление получилось коротким. Не дослушав вопрос о том, что в Санкт-Петербурге расценивают шансы ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов как низкие, Гончаренко сказал: "Это в Петербурге так говорят", после чего покинул зал для пресс-конференций.
Игроки московского клуба также были раздосадованы поражением и не стали общаться с журналистами. Из "Зенита" в смешанной зоне остановились полузащитник Магомед Оздоев и вратарь Андрей Лунев. Первый признал, что не ожидал от ЦСКА такого сопротивления и считал, что победа дастся легче, а второй заявил, что "будет круто" сыграть в Лиге чемпионов на "Газпром-Арене".