"Портленд" победил "Денвер" и впервые за 19 лет вышел в финал Западной конференции НБА

ТАСС, 13 мая. "Портленд" одержал гостевую победу над "Денвером" со счетом 100:96 в седьмом матче серии 1/2 финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и прошел в следующую стадию.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Блэйзерс" Си Джей Макколлум, в активе которого 37 очков (17 точных бросков с игры из 29) и девять подборов. Разыгрывающий защитник клуба Дэмиан Лиллард был близок к трипл-даблу, набрав 13 очков (17,6% реализации с игры - худший результат команды), 10 подборов и восемь передач, добавив к этому три перехвата. Центровой гостей Энес Кантер отметился дабл-даблом из 12 очков и 13 подборов.

У "Денвера" лучшим по результативности стал центровой Никола Йокич, набравший 29 очков и 13 подборов. Разыгрывающий "Наггетс" Джамал Мюррей отметился 17 очками (22,2% точных бросков), также у него шесть подборов и пять передач. Атакующий защитник Гэри Харрис набрал 15 очков, шесть подборов и три передачи.

"Портленд" впервые с сезона-1999/00 вышел в финал Западной конференции. Тогда "Блэйзерс" уступили серию будущему чемпиону лиги "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 3-4. В финал НБА "Портленд" пробивался трижды в истории, в 1977 году клуб завоевал единственный на текущий момент чемпионский титул.

В финале конференции "Портленд" встретится с действующим обладателем Кубка Ларри О'Брайена "Голден Стэйт". Первый матч серии пройдет в ночь на 15 мая в Окленде.