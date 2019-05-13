"Торонто" обыграл "Филадельфию" в седьмом матче и вышел в полуфинал плей-офф НБА

ТАСС, 13 мая. "Торонто" на домашнем паркете обыграл "Филадельфию" со счетом 92:90 в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард "Торонто" Кавай Леонард, набравший 41 очко. Он же забросил решающие два очка броском с сиреной. За семь матчей четвертьфинальной серии Леонард набрал 243 очка, это самый высокий показатель с 1993 года, когда Майкл Джордан, выступавший за "Чикаго", набрал 246 в финальной серии с "Финиксом".

У "Филадельфии" больше всех очков набрал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.

В финале Восточной конференций "Торонто" сыграет с победителем регулярного чемпионата "Милуоки", первый матч состоится в ночь на четверг. В финале Запада встретятся действующий чемпион НБА "Голден Стэйт" и "Портленд".