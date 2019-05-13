Хачанов и Медведев сохранили свои позиции в рейтинге ATP

ТАСС, 13 мая. Россиянин Карен Хачанов сохранил 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

В активе 22-летнего теннисиста 2720 очков. Другой россиянин, 23-летний Даниил Медведев, остался на 14-й позиции (2625).

Положение в лидирующей тройке не изменилось. Первое место занимает серб Новак Джокович, в воскресенье победивший на турнире серии "Мастерс" в Мадриде, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим - швейцарец Роджер Федерер. Финалист турнира в Мадриде грек Стефанос Циципас поднялся с девятого на седьмое место.

Рейтинг ATP от 13 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12115 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 5770;

4 (5). Доминик Тим (Австрия) - 4845;

5 (4). Александр Зверев (Германия) - 4745;

6 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 3860;

7 (9). Стефанос Циципас (Греция) - 3790;

8 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3755;

9 (8). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3145;

10 (11). Марин Чилич (Хорватия) - 3025...

13 (13). Карен Хачанов (Россия) - 2720;

14 (14). Даниил Медведев (Россия) - 2625...

79 (86). Андрей Рублев (Россия) - 676.