СМИ: болельщики МЮ выкрикивали оскорбления в адрес Погба в матче с "Кардиффом"

ТАСС, 13 мая. Болельщики английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" выкрикивали оскорбления в адрес французского полузащитника команды Поля Погба после матча с "Кардиффом" в заключительном туре чемпионата страны. Об этом в понедельник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Матч, который прошел 12 мая на "Олд Траффорд", завершился победой "Кардиффа" со счетом 2:0. По окончании матча 26-летний француз подошел к трибунам с болельщиками клуба, которые высказали недовольство его игрой. Погба пожал плечами и показал большой палец, на что фанаты "Манчестер Юнайтед" ответили оскорблениями в адрес футболиста, требуя, чтобы тот проявил к ним больше уважения.

По итогам сезона-2018/19 "Манчестер Юнайтед" стал шестым с 66 очками после 38 матчей. Клуб в следующем сезоне сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Француз перешел в "Манчестер Юнайтед" из итальянского "Ювентуса" в 2016 году. В составе МЮ француз выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги. В текущем сезоне Погба провел за английский клуб 47 матчей в разных турнирах, забив 16 голов и отдав 11 результативных передач. В 2018 году полузащитник стал чемпионом мира в составе сборной Франции, за национальную команду Погба сыграл в 66 встречах, отметившись 10 забитыми мячами.