Три клуба НХЛ и один из КХЛ проявляют интерес к защитнику Маркову

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Три клуба из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также один клуб из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) заинтересованы в подписании контракта с бывшим защитником казанского "Ак Барса" Андреем Марковым. Об этом ТАСС в понедельник по телефону сообщил агент 40-летнего хоккеиста Сергей Исаков.

"У нас сейчас есть предложения от одного клуба из КХЛ и трех команд из НХЛ, - сказал Исаков. - Пока точно сказать не можем, где он продолжит играть. Андрей не планирует пока завершать карьеру. Если бы все молодые хоккеисты играли так же, как наши ветераны, то российский хоккей был бы лучше".

Марков выступал за "Ак Барс" с 2017 года. В прошедшем регулярном сезоне защитник провел за команду 49 матчей, в которых набрал 14 очков (2 гола + 12 результативных передач). Ранее он играл за воскресенский "Химик", московское "Динамо", подмосковный "Витязь", а также за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль". В составе "Динамо" Марков дважды стал чемпионом России, а с "Ак Барсом" выиграл Кубок Гагарина.

В составе сборной России Марков становился чемпионом мира в 2008 году, а также двукратным бронзовым призером мирового первенства (2005, 2007).