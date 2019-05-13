Бывший футболист "Барселоны" Яя Туре опроверг информацию о завершении карьеры

ТАСС, 13 мая. Бывший полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" и английского "Манчестер Сити" Яя Туре опроверг информацию о завершении профессиональной карьеры игрока. Об этом в понедельник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter футболиста.

Последним клубом 36-летнего ивуарийца был греческий "Олимпиакос", который он покинул в декабре 2018 года, спустя три месяца после заключения контракта. Ранее сообщалось, что Туре рассматривает возможность продолжения карьеры в качестве тренера.

"Было много непонятной информации о моем будущем в последнее время. Хочу объяснить: я люблю футбол и готов играть в течение нескольких лет. Да, я планирую готовиться к тренерской работе, но это не планы на ближайшее будущее. Я готов показывать свои силы на поле, как только придет время, я официально и лично скажу, что заканчиваю с игрой", - говорится в сообщении.

Помимо "Барселоны", "Манчестер Сити" и "Олимпиакоса", Туре выступал за бельгийский "Беверен", украинский "Металлург" и "Монако". В составе "Манчестер Сити" он трижды выигрывал чемпионат Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18), по одному разу становился победителем Кубка (2010/11) и Суперкубка (2012) Англии. Вместе с "Барселоной" он дважды побеждал в чемпионате Испании (2008/09, 2009/10), становился обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выигрывал Лигу чемпионов (2008/09), Суперкубок УЕФА (2009) и клубный чемпионат мира (2009). Также во время выступления за "Олимпиакос" он стал победителем чемпионата Греции (2005/06).

В составе сборной Кот-д'Ивуара он становился обладателем Кубка африканских наций (2015), всего за национальную команду он провел 97 матчей в разных турнирах, забив 19 голов.