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Футбол в России

РФС и РУСАДА 14 мая подпишут соглашение об антидопинговом сотрудничестве

Соглашение будет подписано президентом РФС Александром Дюковым и генеральным директором РУСАДА Юрием Ганусом
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Российский футбольный союз (РФС) планируют 14 мая подписать соглашение об антидопинговом сотрудничестве. Об этом сообщили ТАСС в РФС.

Ожидается, что соглашение будет подписано президентом РФС Александром Дюковым и генеральным директором РУСАДА Юрием Ганусом.

Ранее Ганус в разговоре с ТАСС отметил, что этот документ представляет собой "в целом широкое, всеобъемлющее соглашение об антидопинговом сотрудничестве".

В начале февраля председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов сообщил, что организация внесет изменения в регламент турниров, которые будут касаться прохождения антидопинговых курсов участниками соревнований.

Теги
Российский футболРоссияГанус, Юрий АлександровичДюков, Александр Валерьевич
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