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Еврокубки

ЦСКА рассчитывает, что Родригес восстановится от травмы к "Финалу четырех" Евролиги

Испанец получил травму 9 мая в третьем матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против "Нижнего Новгорода"
Серхио Родригес Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Серхио Родригес
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Испанский защитник баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес восстанавливается после повреждения голеностопа и должен помочь команде в "Финале четырех" Евролиги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейского клуба.

Родригес получил травму 9 мая в третьем матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против "Нижнего Новгорода" (3-0), уже на шестой минуте покинув площадку. После игры главный тренер армейцев Димитрис Итудис заявил, что у испанского защитника повреждение голеностопа.

"Родригес активно восстанавливается, в команде надеются, что Родригес сыграет в "Финале четырех", - сказали в пресс-службе ЦСКА.

"Финал четырех" Евролиги с участием ЦСКА, испанского "Реала", турецких "Фенербахче" и "Анадолу Эфес" пройдет в испанской Витории 17-19 мая.

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