Фан-зона чемпионата мира по хоккею в Кошице закрыта из-за сильного ветра

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фан-зона чемпионата мира по хоккею в Кошице не будет работать в понедельник из-за сильного ветра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.

Мировое первенство по хоккею проходит в эти дни в Кошице и Братиславе. В Кошице проходят матчи группы А, в которой выступают сборные Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.

"Официальная фан-зона в Кошице будет закрыта сегодня из-за сильного ветра и связанных с этим соображений безопасности. Прогноз погоды говорит о том, что скорость ветра будет составлять 90 км/ч, такой ветер находится в категории вихрь. Фан-зона в Братиславе открыта", - говорится в сообщении.

Сборная России вместе с командами Чехии, Швеции, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Австрии и Италии выступает в группе B и проводит свои матчи в Братиславе. В понедельник российские хоккеисты сыграют с чехами. Начало игры - 17:15 мск.