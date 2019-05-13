Хоккеист Зарипов до конца мая подпишет новый контракт с "Ак Барсом"

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов до конца мая должен подписать новый контракт с казанским клубом. Об этом ТАСС в понедельник по телефону сообщил агент хоккеиста Юрий Николаев.

Соглашение 38-летнего хоккеиста с "Ак Барсом" истекло 30 апреля. Ранее Зарипов сообщил ТАСС, что может покинуть казанский клуб после ухода Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера команды. В новом сезоне "Ак Барс" будет возглавлять Дмитрий Квартальнов.

"Зарипов будет в "Ак Барсе", до конца месяца мы решим с руководством вопрос о контракте. Конечно, всякое в жизни может произойти, но у нас с "Ак Барсом" идут нормальные переговоры, мы просто доведем их до конца и все", - сказал Николаев.

Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (трижды в составе "Ак Барса", дважды - магнитогорского "Металлурга"). В составе сборной России он провел 49 матчей, в которых набрал 51 очко (17 шайб + 34 передачи). На его счету три золотые медали чемпионатов мира (2008, 2009, 2014).