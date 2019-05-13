Голодец отметила высокую конкуренцию в чемпионате России по футболу

"Зенит" одержал победу в чемпионате России за три тура до его окончания. В воскресенье после победы над ЦСКА (3:1) на домашнем стадионе клуба в Санкт-Петербурге прошла церемония награждения команды.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ по культуре и спорту Ольга Голодец поздравила "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу, отметив высокую конкуренцию в турнире. Успех петербургского клуба она прокомментировала ТАСС.

"Поздравляю "Зенит", это абсолютно заслуженная победа. Замечательно, что у нас так много команд, способных бороться за звание чемпиона. Эта победа признается всеми коллегами", - сказала Голодец.

В истории петербургского клуба этот чемпионский титул стал пятым. Согласно регламенту, чемпионский кубок перешел клубу на вечное хранение. К сезону-2019/20 Российская премьер-лига изготовит новый трофей.

"Очень важно, и этому очень радовались болельщики "Зенита", что награда была получена не просто на своем стадионе, а на стадионе, который замечательно оснащен технически. По поводу стадиона "Зенита" было много споров, но сегодня он очень важен для всего чемпионата России: в наших северных условиях иметь крышу - потрясающая история", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что заполняемость стадиона на домашних матчах "Зенита" в течение сезона не была меньше 42 тыс. человек. "Потрясающий показатель", - сказала Голодец.