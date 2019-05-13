ВФЛА не получала от IAAF объяснений отказа пятерым ходокам в нейтральном статусе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не получала от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) официальные объяснения отказа пятерым российским ходокам в получении нейтрального статуса, дающего права выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

Согласно сообщению пресс-службы ВФЛА, обнародованному в понедельник, в получении нейтрального статуса на 2019 год было отказано Клавдии Афанасьевой, Маргарите Никифоровой, Виталию Анчину, Александру Гарину и Алексею Кудашкину.

"В письме IAAF об отказах в выдаче нейтрального статуса для пятерых ходоков не были указаны причины. Сегодня ВФЛА направит запрос в IAAF с просьбой указать причины отказов в получении нейтрального статуса данными спортсменами", - сказала Юхарева.

В настоящее время допуск на международные соревнования имеют три российских ходока. Это бронзовый призер чемпионата Европы - 2018 Василий Мизинов, Яна Смердова и Алексей Шевчук. Все они примут участие в Кубке Европы, который пройдет 19 мая в литовском Алитусе.