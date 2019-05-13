Российская волейболистка Кошелева продолжит карьеру в одном из китайских клубов

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Волейболистка сборной России Татьяна Кошелева начнет следующий сезон в одном из китайских клубов. Об этом ТАСС заявил агент Кошелевой Боян Симурина.

В прошлом сезоне Кошелева выступала за бразильский "Рио-де-Жанейро" и итальянский "Скандиччи".

"В следующем году Татьяна будет играть в одном из китайских клубов, оттуда есть несколько предложений, - заявил Симурина. - Нужно только определиться с командой. Из России не было адекватного предложения. Я разговаривал с Татьяной, и она не изъявила желания возвращаться в российский чемпионат и захотела продолжить карьеру за рубежом".

Кошелева является чемпионкой мира (2010), двукратной чемпионкой Европы (2013, 2015), трехкратной чемпионкой России (2008, 2010, 2011).