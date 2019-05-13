Умерла олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1960 года Клара Гусева скончалась в возрасте 82 лет. Об этом ТАСС в понедельник сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Причины смерти Гусевой пока неизвестны.

"Мы сами только что узнали о гибели Клары Гусевой. Никаких подробностей произошедшего пока нет, - сообщила Барышева. - Союз конькобежцев России в таких случаях всегда оказывает свою поддержку, и сейчас мы, конечно, поможем в организации похорон Гусевой".

Гусева победила на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в американском Скво-Вэлли в 1960 году.