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Умерла олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева

Бывшая спортсменка скончалась на 83-м году жизни

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1960 года Клара Гусева скончалась в возрасте 82 лет. Об этом ТАСС в понедельник сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Причины смерти Гусевой пока неизвестны.

"Мы сами только что узнали о гибели Клары Гусевой. Никаких подробностей произошедшего пока нет, - сообщила Барышева. - Союз конькобежцев России в таких случаях всегда оказывает свою поддержку, и сейчас мы, конечно, поможем в организации похорон Гусевой".

Гусева победила на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в американском Скво-Вэлли в 1960 году.

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