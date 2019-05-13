Футболист Михалик покинет "Локомотив" в конце сезона и может завершить карьеру

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Украинский футболист Тарас Михалик не будет продлевать контракт с московским "Локомотивом" и может завершить игровую карьеру по окончании сезона. Об этом он заявил ТАСС.

Контракт 35-летнего полузащитника с "Локомотивом" рассчитан до конца июня.

"Я не буду продлевать контракт, матч последнего тура с "Уфой" станет для меня последним в составе "Локомотива". Честно говоря, склоняюсь к тому, чтобы завершить карьеру, - сказал Михалик. - Сейчас не рассматриваю никаких вариантов, собираюсь домой, в Луцк, уже сижу на чемоданах, собираю вещи. Максимум, как вариант, поиграю в местной "Волыни", но 50 на 50, решаю, играть или нет".

Михалик выступает за "Локомотив" с 2013 года, в его составе он стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.