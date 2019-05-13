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Нападающий СКА Мальцев подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ "Нью-Джерси"

Игрок был выбран на драфте в 2016 году под номером 102

ТАСС, 13 мая. Российский нападающий санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Михаил Мальцев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба НХЛ.

Соглашение 21-летнего нападающего с клубом рассчитано на три года. Мальцев был выбран "Нью-Джерси" на драфте 2016 года под 102-м номером.

Мальцев в 31 игре регулярного чемпионата КХЛ набрал два очка (1 шайба + 1 передача). В плей-офф на его счету три (2+1) очка в 17 играх.

"Нью-Джерси" в нынешнем сезоне НХЛ по итогам регулярного чемпионата стал 15-м в Восточной конференции. СКА по итогам регулярного чемпионата КХЛ стал вторым, в плей-офф санкт-петербургский клуб в полуфинале уступил ЦСКА со счетом 3-4.

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