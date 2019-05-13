Легкоатлетка Ласицкене сдала девять допинг-проб с января по апрель 2019 года

ТАСС, 13 мая. Двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене прошла девять тестов на допинг с января 2019 года. Об этом в понедельник сообщил муж спортсменки Владас Ласицкас в Twitter.

Ласицкене, выигравшая в начале марта в Глазго чемпионат Европы в помещении, за первые четыре месяца сдала шесть допинг-проб мочи, две на паспорт крови и одну на общий анализ крови.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) 19 декабря получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных стартах 2019 года в нейтральном статусе. Спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом в сезоне-2018, получили шанс оформить заявку в упрощенном порядке. К настоящему времени IAAF определилась с 67 российскими легкоатлетами, которые в 2019 году получили право выступать на международных стартах. В их числе лидеры сборной России Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов.