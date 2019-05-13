Глава РУСАДА призвал отстранить руководство Всероссийской федерации легкой атлетики

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в письме президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову призвал отстранить руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) от управления организацией ради скорейшего восстановления ее прав в международной организации. Текст письма оказался в распоряжении ТАСС.

Руководитель РУСАДА в своем письме заявил о том, что ВФЛА нуждается в качественно новом управлении. Ганус предлагает создать международную рабочую группу по восстановлению ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Как считает Ганус, в состав этой группы должны войти заслуженные представители легкой атлетики России, не запятнавшие себя допингом, IAAF и Европейской легкоатлетической ассоциации, члены независимой комиссии спортсменов ВФЛА, к созданию которой нужно приступить незамедлительно.

В группу, по мнению Гануса, должны также войти представители Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства. "Состав рабочей группы предлагается согласовать с IAAF для немедленного сокращения дистанции доверия", - отметил глава РУСАДА в своем письме.

Ганус считает, что руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным должно быть в полном составе отстранено от управления организацией. Также он выступает за отстранение в полном составе тренерского штаба сборной России по легкой атлетике с последующей заменой на кандидатуры, согласованные с рабочей группой IAAF, которой руководит норвежец Руне Андерсен.

По мнению Гануса, руководить международной рабочей группой по восстановлению ВФЛА должен внешний управляющий, которого выберет сама группа. Управляющий должен подготовить исчерпывающий список мер по приведению ВФЛА к соответствию IAAF. Он же должен представить на утверждение рабочей группы кандидатуру исполняющего обязанности главного тренера сборной России по легкой атлетике. Внешний управляющий и рабочая группа также должны провести выборы нового руководства Всероссийской федерации легкой атлетики.