{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: подозреваемая в допинге пловчиха Мейлутите не вошла в состав сборной Литвы на ЧМ

Допинг-офицеры не могли найти спортсменку по указанному адресу более одного часа уже в третий раз за последние 12 месяцев
Рута Мейлутите EPA/BERND THISSEN
Описание
Рута Мейлутите
© EPA/BERND THISSEN

ТАСС, 13 мая. Олимпийская чемпионка 2012 года в плавании на 100 метров брассом Рута Мейлутите не вошла в состав сборной Литвы на чемпионат мира по водным видам спорта. Об этом в понедельник сообщил литовский портал LRT.

Ранее литовский портал Lrytas сообщил, что Международная федерация плавания (FINA) может дисквалифицировать Мейлутите за нарушение антидопинговых правил. 22-летняя спортсменка была не доступна для допинг-офицеров по указанному адресу более одного часа в третий раз за последние 12 месяцев. В соответствии с правилами, предусмотренными Всемирным антидопинговым кодексом, и антидопинговыми правилами Литвы, спортсмены должны предоставлять информацию о своем местонахождении. Она должна быть закреплена в системе антидопингового контроля спортсменов (ADAMS).

Помимо золотой награды Олимпийских игр, в активе Мейлутите золотая и две серебряные медали чемпионатов мира. Также она дважды становилась чемпионкой Европы и один раз - серебряным призером европейского первенства. На мировом первенстве по плаванию на короткой воде спортсменка завоевала две золотые и две серебряные медали.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.

Сборная США обыграла команду Финляндии в овертайме в матче ЧМ по хоккею
Встреча завершилась со счетом 3:2
Читать полностью