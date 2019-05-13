Российские хоккеисты одержали третью победу подряд на ЧМ, обыграв чехов

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Чехии со счетом 3:0 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась в Братиславе, присутствовало 9085 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Серей Андронов (14-я минута), Никита Гусев (33) и Никита Зайцев (60). Андронов и Зайцев забросили свои первые шайбы на турнире, Гусев отличился во второй раз. В эпизоде со вторым голом российской команды результативной передачей отметился Никита Кучеров, который, набрав шесть очков (два гола + четыре передачи), вышел на первое место в списке бомбардиров турнира. В активе Гусева пять очков (2+3).

В турнирной таблице группы B сборная России занимает первое место, набрав в трех матчах девять очков из девяти возможных. Чехи с шестью очками идут третьими.

В следующем матче сборная России 15 мая сыграет с командой Италии, чехи 16 мая встретятся с латвийцами.