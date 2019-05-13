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Российские хоккеисты одержали третью победу подряд на ЧМ, обыграв чехов

Встреча завершилась со счетом 3:0
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Чехии со счетом 3:0 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась в Братиславе, присутствовало 9085 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Серей Андронов (14-я минута), Никита Гусев (33) и Никита Зайцев (60). Андронов и Зайцев забросили свои первые шайбы на турнире, Гусев отличился во второй раз. В эпизоде со вторым голом российской команды результативной передачей отметился Никита Кучеров, который, набрав шесть очков (два гола + четыре передачи), вышел на первое место в списке бомбардиров турнира. В активе Гусева пять очков (2+3).

В турнирной таблице группы B сборная России занимает первое место, набрав в трех матчах девять очков из девяти возможных. Чехи с шестью очками идут третьими.

В следующем матче сборная России 15 мая сыграет с командой Италии, чехи 16 мая встретятся с латвийцами.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия32000109-67
2Германия22000005-26
3США311000111-75
4Канада21000019-33
5Словакия21000016-53
6Дания20010016-62
7Франция20001025-121
8Великобритания20000021-110
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия330000013-29
2Швейцария220000012-16
3Чехия320000112-76
4Швеция210000110-53
5Латвия21000016-53
6Норвегия20000024-120
7Австрия20000022-100
8Италия20000020-170
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