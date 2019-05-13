Российские хоккеисты одержали третью победу подряд на ЧМ, обыграв чехов

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Чехии со счетом 3:0 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась в Братиславе, присутствовало 9085 зрителей.
Заброшенными шайбами отметились Серей Андронов (14-я минута), Никита Гусев (33) и Никита Зайцев (60). Андронов и Зайцев забросили свои первые шайбы на турнире, Гусев отличился во второй раз. В эпизоде со вторым голом российской команды результативной передачей отметился Никита Кучеров, который, набрав шесть очков (два гола + четыре передачи), вышел на первое место в списке бомбардиров турнира. В активе Гусева пять очков (2+3).
В турнирной таблице группы B сборная России занимает первое место, набрав в трех матчах девять очков из девяти возможных. Чехи с шестью очками идут третьими.
В следующем матче сборная России 15 мая сыграет с командой Италии, чехи 16 мая встретятся с латвийцами.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Финляндия
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|9-6
|7
|2
|Германия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|6
|3
|США
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|11-7
|5
|4
|Канада
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|9-3
|3
|5
|Словакия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-5
|3
|6
|Дания
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|6-6
|2
|7
|Франция
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|5-12
|1
|8
|Великобритания
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1-11
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|13-2
|9
|2
|Швейцария
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|12-1
|6
|3
|Чехия
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|12-7
|6
|4
|Швеция
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|10-5
|3
|5
|Латвия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-5
|3
|6
|Норвегия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|4-12
|0
|7
|Австрия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-10
|0
|8
|Италия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0-17
|0