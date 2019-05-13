Сборная США обыграла команду Финляндии в овертайме в матче ЧМ по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 13 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной США одержали победу над командой Финляндии со счетом 3:2 в овертайме в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. На встрече, которая прошла в Кошице на "Стил-Арене", присутствовало 7060 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Брэди Шей (1-я минута), Джонни Годро (11) и Дилан Ларкин (64), у финнов отличились Харри Песонен (20), Нико Ойямяки (40). Американец Шэй стал автором самой быстрой шайбы на турнире, забросив на 55-й секунде. До этого самым быстрым был гол швейцарского нападающего Кевина Фиалы в матче с итальянцами (9:0), он забросил шайбу через 1 минуту 17 секунд после начала встречи. Российский арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Евгений Ромасько провел встречу в качестве одного из главных арбитров, россиянин Глеб Лазарев - в качестве линейного арбитра.

Этот матч стал вторым на нынешнем чемпионате мира, перешедшим в дополнительное время, до этого сборные Дании и Франции сыграли в овертайме в матче первого тура группового этапа (5:4 Б).

Первый матч на нынешнем чемпионате мира в составе сборной Финляндии провел 22-летний вратарь Вейни Вехвиляйнен, чемпион мира 2016 года среди молодежи. В играх с канадцами (3:1) и словаками (4:2) ворота финской команды защищал Кевин Ланкинен. Также в команде Финляндии произошли изменения в составе по сравнению с предыдущим матчем: вместо нападающих Артту Иломяки и Йоэля Кивиранты на лед вышли Кристиан Куусела и Эту Луостаринен. В воротах сборной США Тэтчера Демко сменил Кори Шнайдер, ранее отыгравший матч первого тура со словаками (1:4).

В группе А, матчи которой проходят в Кошице, первое место занимает сборная Финляндии, набравшая семь очков. Второе место занимает команда Германии, имеющая в активе шесть очков. На третьем месте сборная США (5), на четвертом канадцы, на пятом - словаки, в активе команд по три очка. Датчане занимают шестое место с двумя баллами, французы - седьмое с одним очком, на восьмом - британцы (0).

В следующем туре сборная США 15 мая сыграет с командой Великобритании. Сборная Финляндии 16 мая встретится с датчанами.