Поздняков: предложение главы РУСАДА отстранить руководство ВФЛА не является конструктивным

"В соответствии с поручением президента РФ усилить работу по защите чистых спортсменов и восстановлению ВФЛА, ОКР уже принял решение сформировать две межведомственные рабочие группы по данным направлениям, в которые в обязательном порядке будут включены известные представители общественных спортивных организаций и министерства спорта, - отметил Поздняков. - Вызывает некоторое недоумение, что гендиректор РУСАДА решил обратиться к президенту ОКР посредством СМИ. Возможно, это просто эффект праздничных дней. Но, тем не менее, рабочая группа выслушает все предложения".

"Что касается восстановления ВФЛА, этот процесс идет не первый год, и в соответствии с изначальной дорожной картой, согласованной IAAF и ВФЛА остаются только два пункта, безусловно, у нас есть определенные сложности, но процесс динамично движется вперед. По поводу новых высказанных предложений - они потребуют дополнительного согласования с IAAF, сами тезисы, с моей точки зрения, не являются конструктивными, так как вопросы, связанные с заменой руководства ВФЛА, должна решать сама ВФЛА как общественная спортивная организация. Нельзя не упомянуть в данной связи и тему нашего легкоатлета Лысенко, IAAF сейчас ведет расследование, в случае, если будет установлена причастность должностных лиц федерации к нарушениям, то таковые лица, с моей точки зрения, должны будут нести персональную ответственность, для этого есть соответствующие законы. Ну а создаваемые ОКР рабочие группы в ближайшем будущем вынесут ряд собственных рекомендаций, которые, с нашей точки зрения, помогут скорейшему восстановлению ВФЛА в IAAF", - добавил глава ОКР.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Российские легкоатлеты могут сейчас выступать на зарубежных соревнованиях только при наличии статуса нейтрального спортсмена.

Дело Лысенко

В августе 2018 года IAAF временно отстранила российского легкоатлета Данила Лысенко, предложив ему два варианта развития событий: признать себя виновным с последующей дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил (с 3 августа 2018 года) или передать дело на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Лысенко принял решение оспорить свое отстранение.

В начале мая 2019 года телеканал "Матч ТВ" сообщил, что устные показания 21-летнего спортсмена расходились с представленными в IAAF доказательствами того, по каким причинам он был недоступен в ходе трех внесоревновательных тестирований в течение 12 месяцев. Организация предложила Лысенко оказать содействие в раскрытии нарушения антидопинговых правил, назвать фамилии тех, кто помог ему фальсифицировать документы либо находился в курсе происходящего. Согласно сообщению телеканала, спортсмен назвал фамилии нескольких человек, двое из которых входят в состав президиума ВФЛА.