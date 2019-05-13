Третьяк: чешские хоккеисты испугались сборной России в начале матча ЧМ

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки сборной Чехии испугались сборной России на первых минутах матча группового этапа чемпионата мира по хоккею. Такое мнение ТАСС высказал в понедельник после матча президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В понедельник сборная России выиграла у команды Чехии со счетом 3:0 и одержала третью победу в трех матчах группового этапа.

"Вратарь наш [Андрей Василевский] сегодня очень хорошо играл, да и вообще солидно выглядели. Была хорошая игра с обеих сторон, но мы были сильнее. Мы должны были забрасывать еще в первые пять минут игры, были неточности в передачах. Чехи, мне кажется, немножко испугались в стартовой пятиминутке", - отметил Третьяк.

Сборная России с 9 очками занимает первое место в группе В. "Эта игра показывает расстановку сил, доказывает, что наша команда очень сильная, но и чехов нельзя сбрасывать со счетов. У них было много моментов, две штанги. В эйфорию вообще нельзя впадать, курочка по зернышку клюет", - сказал Третьяк.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Италии 15 мая.