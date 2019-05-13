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Велогонщик Гавирия победил на третьем этапе многодневки "Джиро д'Италия"

Вторым стал француз Арно Демар, третьим - немец Паскаль Акерманн

ТАСС, 13 мая. Колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия из команды UAE Team Emirates одержал победу на третьем этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

Спортсмен преодолел дистанцию 220 км между Винчи и Орбетелло за 5 часов 23 минуты 19 секунд. Второе место занял француз Арно Демар из команды Groupama-FDJ, третьим стал немец Паскаль Акерманн (Bora-Hansgrohe).

Среди россиян лучшим стал Павел Сиваков из команды Team Ineos, занявший 24-е место. Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin стал 43-м, его партнер по команде Вячеслав Кузнецов финишировал 137-м.

В общем зачете лидирует победитель первого этапа словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma (10:21.01), второе место занимает британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott; отставание 19 секунд), третьим идет итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida; +23).

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году и была организована изданием Gazzetta dello Sport. За это время больше всех титулов завоевывали итальянцы Альфредо Бинда (выступал в 1920-1930-х годах) и Фаусто Коппи (1940-1960), а также бельгиец Эдди Меркс (1960-1970-е). Трижды гонку выигрывали российские гонщики Евгений Берзин (в 1994 году), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.

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