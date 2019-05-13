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Зайцев: российским хоккеистам нужно еще упростить игру на ЧМ

В матче третьего тура группового этапа россияне победили команду Чехии со счетом 3:0

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России стоит еще упростить игру на чемпионате мира. Такое мнение журналистам в понедельник после матча группового этапа с чехами высказал защитник россиян Никита Зайцев.

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Сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа, Зайцев стал автором третьего гола команды. 

"Ждали от чехов хорошей игры, у них много хороших игроков, и мы ждали, что они будут ловить нас на контратаках и ждать, играть агрессивно, провоцировать. Мне кажется, мы провели хороший матч, нужно только убрать потери, надо упростить игру", - сказал Зайцев.

В турнирной таблице группы B сборная России занимает первое место, набрав в трех матчах девять очков. В следующем матче сборная России 15 мая сыграет с командой Италии.

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