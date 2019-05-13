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Роман Ротенберг: Сборная России по хоккею шаг за шагом идет к нужному результату на ЧМ

Сборная России провела три матча на турнире в Словакии, одержав победы во всех встречах
Вице-президент ФХР Роман Ротенберг Пресс-служба ФХР
Описание
Вице-президент ФХР Роман Ротенберг
© Пресс-служба ФХР

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Удачный старт сборной России по хоккею на чемпионате мира является следствием командной игры, но еще рано делать громкие выводы по выступлению команды. Об этом ТАСС в понедельник по телефону заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

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В понедельник российские хоккеисты обыграли команду Чехии со счетом 3:0 и одержали третью победу подряд на старте чемпионате мира. Ранее сборная России выиграла у норвежцев (5:2) и австрийцев (5:0).

"Важная победа, команда идет шаг за шагом, цепляется, это командная победа, ребята играют друг за друга, это надо усиливать к следующим матчам. Самая важная игра - следующая. Наша сборная показала игровую дисциплину, видна работа тренерского штаба, но еще рано подводить итоги и делать громкие выводы", - заявил Ротенберг.

В следующем матче сборная России сыграет с итальянцами. Игра пройдет 15 мая.

Теги
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