Роман Ротенберг: Сборная России по хоккею шаг за шагом идет к нужному результату на ЧМ

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Удачный старт сборной России по хоккею на чемпионате мира является следствием командной игры, но еще рано делать громкие выводы по выступлению команды. Об этом ТАСС в понедельник по телефону заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

В понедельник российские хоккеисты обыграли команду Чехии со счетом 3:0 и одержали третью победу подряд на старте чемпионате мира. Ранее сборная России выиграла у норвежцев (5:2) и австрийцев (5:0).

"Важная победа, команда идет шаг за шагом, цепляется, это командная победа, ребята играют друг за друга, это надо усиливать к следующим матчам. Самая важная игра - следующая. Наша сборная показала игровую дисциплину, видна работа тренерского штаба, но еще рано подводить итоги и делать громкие выводы", - заявил Ротенберг.

В следующем матче сборная России сыграет с итальянцами. Игра пройдет 15 мая.