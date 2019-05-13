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Комитет Госдумы обсудил проект закона о фитнес-индустрии

На совещании был поднят вопрос нехватки тренеров фитнес-центров, имеющих профильное образование

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи провел совещание с участием представителей научных кругов, общественности и фитнес-сообщества, на котором обсуждался проект федерального закона, регулирующего правоотношения в сфере фитнес-индустрии, передает корреспондент ТАСС в понедельник.

Закон актуален в связи с выполнением указа президента РФ Владимира Путина об увеличении к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В настоящее время в федеральном законе "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" отсутствуют нормы, регулирующие деятельность фитнес-центров.

В ходе обсуждения законопроекта ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Тамара Михайлова призвала доработать документ, внеся в него терминологические правки, поскольку прописанные в нем сейчас формулировки впоследствии могут привести к неоднозначному трактованию закона. Член комиссии Госдумы Елена Истягина-Елисеева, в свою очередь, призвала не откладывать принятие закона и сосредоточиться на обсуждении преференций, которые могут получить фитнес-центры и их клиенты.

Также на совещании был поднят вопрос нехватки тренеров фитнес-центров, имеющих профильное образование. Было отмечено, что при решении этой проблемы необходимо проявить лояльность, поскольку при ужесточении требований к квалификации тренеров индустрия может оставить без работы тысячи людей.

Член комитета Госдумы Дмитрий Пирог, который отвечает за разработку законопроекта, отметил, что главной цель будущего документа - уменьшить травмоопасность клиентов фитнес-центров. "Поскольку статистика говорит о том, что есть даже случаи с летальным исходом", - заметил он.

На совещании было принято решение обсудить поднятые проблемы на ближайшем заседании экспертного совета при комитете Госдумы.

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