СМИ: "Реал" объявит о переходе футболиста "Челси" Азара после финала Лиги Европы

ТАСС, 13 мая. Испанский футбольный клуб "Реал" объявит о подписании контракта с полузащитником английского "Челси" бельгийцем Эденом Азаром после финального матча Лиги Европы. Об этом в понедельник сообщила "Газета.Ru" с ссылкой на французское издание L'Equipe.

По информации источника, клубы достигли договоренности о переходе 28-летнего футболиста около недели назад. "Реал" заплатит за Азара €100 млн.

Ранее сообщалось, что "Челси" готов отпустить бельгийца в Испанию за €115 млн. Также "Реал" пытался приобрести Азара в прошлом году, однако руководство клуба не устроила цена (€200 млн) за футболиста, которую установил "Челси".

Азар выступал за "Челси" с 2012 года, в составе клуба из Лондона Азар стал победителем Лиги Европы (2012/13), обладателем Кубка лиги (2014/15), двукратным чемпионом Англии (2014/15, 2016/17) и обладателем Кубка Англии (2017/18). На чемпионате мира - 2018 в составе сборной Бельгии Азар завоевал бронзовую медаль. В прошедшем сезоне чемпионата Англии полузащитник провел 37 матчей, забив 16 голов и отдав 15 результативных передач.

В нынешнем сезоне "Реал" в турнирной таблице чемпионата Испании занимает третье место, набрав 68 очков после 37 туров. "Челси" по итогам прошедшего сезона АПЛ также стал третьим, набрав 72 очка.

Финальный матч Лиги Европы между английскими "Челси" и "Арсеналом" пройдет 29 мая в Баку.