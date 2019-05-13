Колобков назвал предложения главы РУСАДА по восстановлению членства ВФЛА несвоевременными

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министр спорта России Павел Колобков считает несвоевременными предложения генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом Колобков сообщил ТАСС в понедельник.

Ранее Ганус в письме главе Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову, которое оказалось в распоряжении ТАСС, призвал отстранить руководство ВФЛА от управления организацией ради скорейшего восстановления ее прав в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

"Предложения РУСАДА несвоевременны, - сказал Колобков. - Рабочая группа по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики давно создана и активно взаимодействует с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций и Всемирным антидопинговым агентством".

"Работа ведется. Дорожная карта фактически выполнена. Напомню, что ВФЛА является общественной организацией. Поэтому любые структурные изменения в федерации могут решаться в соответствии с уставом этой организации", - добавил министр спорта.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Российские легкоатлеты могут сейчас выступать на зарубежных соревнованиях только при наличии статуса нейтрального спортсмена.