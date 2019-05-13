Бразилия запретит въезд футбольным хулиганам до окончания Кубка Америки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 мая. /ТАСС/. Иностранные болельщики, участвовавшие ранее в фанатских беспорядках, не смогут посетить матчи Кубка Америки по футболу, который пройдет в этом году в Бразилии. Соответствующий приказ, запрещающий им въезд в страну до окончания турнира, подписал в понедельник министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Сержиу Моро.

Согласно документу, на всех пропускных пунктах страны будет усилен миграционный контроль с целью предотвращения въезда всех иностранцев, в отношении которых в системах миграционного контроля имеются сведения об участии в беспорядках на стадионах. По мнению министра, такая мера не нарушает международных обязательств Бразилии и не повлияет на реализацию международно-правового сотрудничества.

Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля в пяти городах Бразилии - Белу-Оризонти, Порту-Алегри, Рио-де-Жанейро, Салвадоре и Сан-Паулу. В них примут участие десять южноамериканских сборных, а также команды Японии и Катара. Практика приглашения сборных стран, федерации которых не входят в Южноамериканскую конфедерацию футбола, началась в 1993 году, когда в турнире сыграли команды Мексики и США.

С 2020 года Кубок Америки перейдет на новый цикл и будет синхронизирован с чемпионатом Европы. Турниры будут проходить в четные годы, а интервал между ними составит четыре года. Ранее турнир с 1975 года проходил с интервалом в два года. Самой титулованной командой Кубка Америки является сборная Уругвая, на ее счету 15 побед.