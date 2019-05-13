Воробьев: чешские хоккеисты не показали ничего нового в матче с россиянами на ЧМ

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии по хоккею не показала ничего нового в матче чемпионата мира с командой России. Об этом в понедельник после матча рассказал журналистам главный тренер россиян Илья Воробьев.

"К чему готовились, то и получили, ничего нового не увидели. По игре хотелось бы чуть-чуть поменьше удалений. Были вопросы к удалениям [Евгения] Малкина, [Сергея] Андронова", - сказал Воробьев.

Полный матч в звене с Евгением Кузнецовым провел Александр Барабанов. "Барабанов для своего уровня смотрелся нормально, солидно. Он делал то, что мы хотели от него, - привозил шайбу в зону соперника, держал ее", - отметил тренер.

В понедельник Федерация хоккея России объявила, что расположение команды покинул Артем Блажиевский, который входил в предварительный состав сборной, и теперь из тех, кто пока не вошел в заявку, остается только защитник Артем Зуб. "С заявкой Зуба мы не спешим, надо посмотреть", - отметил Воробьев.

Следующий матч россияне проведут 15 мая с итальянцами.