Прохоркин подписал однолетний контракт с клубом НХЛ "Лос-Анджелес"

ТАСС, 13 мая. Российский нападающий санкт-петербургского СКА Николай Прохоркин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба лиги.

25-летний Прохоркин подписал с "Лос-Анджелесом" контракт сроком на год.

Прохоркин был выбран "Лос-Анджелесом" на драфте НХЛ 2012 года в четвертом раунде под общим 121-м номером. В сезоне-2012/2013 российский нападающий провел восемь матчей за фарм-клуб "Лос-Анджелеса".

Прохоркин выступает за СКА с 2016 года, до этого он играл за московский ЦСКА (2010-2015) и уфимский "Салават Юлаев" (2015-2016). В составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года. В 2018 году вместе с российской сборной он стал победителем Олимпийских игр, которые проходили в южнокорейском Пхёнчхане.

В "Лос-Анджелесе" выступает другой россиянин Илья Ковальчук, с которым Прохоркин ранее играл в СКА, сборной России и на Олимпиаде-2018.