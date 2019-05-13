Борис Михайлов: российские хоккеисты показали хороший настрой и самоотдачу в игре с чехами

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею продемонстрировала правильный настрой и самоотдачу в матче чемпионата мира против команды Чехии. Таким мнением поделился с ТАСС в понедельник после игры двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов.

В понедельник сборная России победила команду Чехии со счетом 3:0 в третьем матче группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Словакии.

"Сборная России показала хороший настрой и самоотдачу в матче с чехами. Победа показала, что решение оставить те же сочетания, что и в прошлом матче, было правильным. Не стоит говорить о связке [Никиты] Кучерова и [Никиты] Гусева как о сыгранной с детства - сейчас играют два мастера, которые разыграли так, что у противника не осталось ничего, кроме как смотреть, как забивает Гусев. Они играли в разных чемпионатах в разный хоккей, молодцы, что разыграли такую комбинацию, красотища", - сказал Михайлов.

В следующем матче сборная России 15 мая встретится с командой Италии.

"В матче с Италией тренеры, возможно, дадут кому-то отдохнуть и попробуют больше задействовать других заявленных игроков. Команда Италии не является раздражителем для нашей команды, но к ней надо относиться серьезно. Три игры показали, что наша сборная одинаково серьезно подходит ко всем матчам, и лучше всего будет справиться со сборной Италии без поспешных движений - выйти и сразу забить. Такие команды, как Италия, Латвия, приезжают на чемпионат мира, хотят укусить и отобрать очки у ведущих сборных, поэтому нужно играть на пределе своих возможностей, особенно против команды Латвии, которая всегда старательно играет против сборной России", - добавил Михайлов.