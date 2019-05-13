Хоккеист сборной России Орлов считает, что Овечкин и Кузнецов забьют на ЧМ в нужный момент

В понедельник сборная России выиграла у команды Чехии со счетом 3:0 и одержала третью победу в трех матчах группового этапа. Чехи потерпели на турнире первое поражение. Овечкин и Кузнецов на чемпионате мира пока не отметились баллами за результативность.

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /ТАСС/. Нападающие "Вашингтона" и сборной России Александр Овечкин и Евгений Кузнецов реализуют свои моменты на чемпионате мира по хоккею в нужный момент. Такое мнение журналистам высказал в понедельник после матча с чехами одноклубник форвардов, защитник российской сборной Дмитрий Орлов.

"Все стараются играть друг на друга, думаю, очки будут, они мастера, у них будут моменты, и в нужный момент они их используют. У нас одна команда. Когда у тебя играет лидер по голам в НХЛ [Овечкин], то, конечно, вы будете его искать, это нормально", - считает Орлов.

Защитник российской сборной отметил, что команда провела лучшую игру на турнире. "У чехов хорошая команда, они здорово играли в первом периоде, но потом мы лучше выглядели, реализовали свои моменты. Мы не давали много и легко проходить среднюю зону и в своей зоне играли лучше, чем в прошлых матчах, не было таких опасных моментов. А когда допускали ошибки, [вратарь Андрей] Василевский нас вытаскивал, он сегодня красавец", - подчеркнул Орлов.

"Начало первого периода неплохо сложилось, потом во второй половине было несколько потерь. Чехи хорошо защищали среднюю зону, надо находить хороший длинный пас, подставить и идти в прессинг. Не думаю, что мы проигрывали в скорости с начала игры, они должны были быть посвежее, но мне так не показалось. Вся команда была заряжена на победу, больше половины игры мы хорошо выглядели", - заключил хоккеист.

В следующем матче сборная России 15 мая сыграет с командой Италии.