Шляхтин призвал делать выводы о работе по восстановлению ВФЛА, опираясь на цифры

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в письме президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову, которое оказалось в распоряжении ТАСС, призвал отстранить руководство ВФЛА от управления организацией ради скорейшего восстановления ее прав в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает, что оценку деятельности его организации по восстановлению международного статуса нужно давать с учетом проведенной за последние годы работы. Об этом Шляхтин сообщил ТАСС в понедельник.

"Работа по восстановлению ВФЛА ведется на протяжении 3,5 лет, - напомнил Шляхтин. - Да, это немалый срок, но давайте опираться на статистику. Мы начали восстановление с 40 критериев дорожной карты, потом цифра критериев и требований выросла до 204, а на сегодняшний день невыполненными остаются только 2 критерия - выплата задолженности и завершение ситуации с пробами московской лаборатории. С пробами все знаете ситуацию, в решении финансового вопроса мы продвигаемся вперед".

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Российские легкоатлеты могут сейчас выступать на зарубежных соревнованиях только при наличии статуса нейтрального спортсмена.

"По делу Лысенко ведется расследование, будет вынесено решение, виновные понесут наказание. Комментировать его не вижу смысла и считаю неуместным увязывать воедино эту ситуацию и процесс восстановления федерации", - заключил глава ВФЛА.

3 мая телеканал "Матч ТВ" сообщил, что устные показания отстраненного за нарушение правил доступности российского легкоатлета Данила Лысенко расходятся с представленными в IAAF доказательствами. Организация предложила Лысенко оказать содействие в раскрытии нарушения антидопинговых правил, назвать фамилии тех, кто помог ему фальсифицировать документы либо находился в курсе происходящего. Согласно сообщению телеканала, спортсмен назвал фамилии нескольких человек, двое из которых входят в состав президиума ВФЛА.